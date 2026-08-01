Una mujer llegó sin vida al CIS de Las Termas y la Justicia investiga las causas de su muerte

La víctima tenía 38 años y residía en la localidad de Los Miranda, departamento Río Hondo. El examen médico reveló que presentaba lesiones y la versión de su pareja difiere de la aportada por los familiares.

Hoy 07:42

La Justicia de Las Termas de Río Hondo investiga las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer de 38 años, quien ingresó sin vida al Centro Integral de Salud (CIS) de esa ciudad, luego de ser trasladada desde su domicilio ubicado en la localidad de Los Miranda, departamento Río Hondo.

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El hecho se registró alrededor de las 9.30 de ayer, cuando una ambulancia llevó a la mujer hasta el centro asistencial. De acuerdo con el testimonio de una sobrina de 32 años, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, la víctima se habría descompensado de manera repentina. Además, indicó que padecía diabetes y que un mes atrás había permanecido internada por un cuadro de neumonía y una afección renal.

Al arribar al CIS, los profesionales de la salud constataron que la paciente ya no presentaba signos vitales. Durante el examen médico de rigor, el personal de guardia advirtió la presencia de pequeños fragmentos sólidos de color blanco en la cavidad bucal de la fallecida.

Los familiares también manifestaron que la mujer atravesaba un profundo cuadro depresivo tras su separación matrimonial y señalaron que anteriormente había protagonizado episodios de autoflagelación e intentos de suicidio.

Sin embargo, la investigación dio un giro cuando el examen médico determinó que la víctima presentaba lesiones. A ello se sumó que la pareja de la mujer brindó una versión de los hechos distinta a la aportada por sus familiares, circunstancia que despertó sospechas y motivó el avance de la investigación.

Ante esta situación, el fiscal Emanuel Sabater dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde será sometido a la correspondiente autopsia para establecer las causas del deceso. Además, ordenó la recepción de testimonios a familiares y la realización de las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.