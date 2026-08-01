Clima en Añatuya: un respiro del frío para hoy Sábado 1 de agosto de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un día nublado hoy, pero se avecinan temperaturas más cálidas para los próximos días. Un cambio en el clima traerá sol y calor al área.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se despiertan con un clima nublado y fresco, con una temperatura actual de 18.6 °C, aunque la sensación térmica se siente más baja, alrededor de 14.2 °C. Este fenómeno es común en esta época del año, donde la humedad se mantiene en un 78% y el viento sopla desde el sur a 30.2 km/h.

El pronóstico para el día de hoy indica mínimas de 16.8 °C y máximas que alcanzarán los 22.7 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de un clima templado a pesar de la nubosidad. Aunque el sol no brille hoy, se espera que la temperatura sea bastante agradable.

A partir de mañana, los añatuyenses podrán disfrutar de un cambio notable en el clima. El pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 14.7 °C y 25.9 °C. Este cambio traerá un respiro del frío y permitirá realizar actividades al aire libre.

El lunes, el clima continuará siendo favorable con un pronóstico soleado y cálido. La mínima se espera en 15.9 °C y la máxima podría llegar a los 27.3 °C, lo que hará que muchos aprovechen para salir y disfrutar del buen tiempo.

En resumen, hoy los añatuyenses experimentarán un clima nublado con temperaturas frescas, pero para el fin de semana se prevé un cambio a cielos despejados y temperaturas en aumento. Para hoy, se espera una mínima de 16.8 °C y una máxima de 22.7 °C, mientras que mañana y el lunes se acercarán a los 26 y 27 °C respectivamente.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.