Caputo viajará a Estados Unidos para participar de la cumbre de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20

El ministro de Economía encabezará la delegación argentina que asistirá al encuentro en Carolina del Norte junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Hoy 09:24

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a fines de agosto a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se realizará en Asheville, Carolina del Norte. También está previsto que integren la delegación el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios del equipo económico.

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La cumbre será encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En el Gobierno evitan confirmar por ahora si ambos mantendrán una reunión bilateral y aseguran que la agenda se dará a conocer más cerca de la fecha del viaje. El encuentro marcará una nueva participación de Caputo y Bausili en una cumbre financiera internacional luego de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, realizadas en abril en Washington.

En aquella ocasión ambos defendieron ante inversores el programa económico, ratificaron el rumbo fiscal y monetario del Gobierno y anticiparon que profundizarían las reformas estructurales para reducir impuestos, desregular la economía y mejorar la competitividad. Si bien el Tesoro estadounidense aún no difundió la agenda bilateral de Scott Bessent para la cumbre, en Balcarce 50 consideran probable que existan espacios para encuentros entre funcionarios durante las actividades oficiales.

La reunión estará encabezada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la presidencia estadounidense del G20. Según informó el Tesoro norteamericano, los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales debatirán sobre modernización de la regulación financiera, desequilibrios macroeconómicos globales, transparencia y reestructuración de deuda, activos digitales, sistemas de pagos transfronterizos, fraude financiero y educación financiera.

También se espera que buena parte de las conversaciones estén atravesadas por la coyuntura internacional, marcada por la volatilidad de los precios de la energía, el conflicto en Medio Oriente, la evolución de las tasas de interés de los principales bancos centrales y las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump.

Como ocurre en cada reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, Santiago Bausili participará junto al resto de las autoridades monetarias de los países miembros e invitados. El foro reúne habitualmente a los responsables de la política monetaria para debatir sobre estabilidad financiera, regulación, inflación, mercados y coordinación macroeconómica.

En el Gobierno buscarán además continuar mostrando los avances del programa económico ante funcionarios, organismos multilaterales e inversores. El Ejecutivo sostiene que el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas durante los últimos meses fortalecieron la posición argentina en los mercados internacionales.

El viaje también se producirá en medio de la profundización del vínculo económico entre Buenos Aires y Washington. La Argentina continúa trabajando en la implementación del acuerdo comercial firmado en febrero y la Casa Rosada espera avanzar en los próximos meses con los pasos regulatorios pendientes para su tratamiento parlamentario.

En Balcarce 50 mantienen además un seguimiento permanente de la política comercial de Estados Unidos luego de la decisión de la administración Trump de mantener para la Argentina el arancel mínimo del 10% sobre las exportaciones alcanzadas por la investigación vinculada al trabajo forzoso, mientras continúan las negociaciones sobre el resto de los capítulos del acuerdo bilateral.

La reunión del G20 se realizará semanas después de la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a la Argentina, donde respaldó el programa económico y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el equipo económico. En el Ejecutivo consideran que ese respaldo fortaleció la posición del país de cara a los próximos encuentros internacionales.