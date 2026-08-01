Karol G y Drake generan rumores de romance tras pista en Instagram

Karol G y Drake están en el centro de la atención mediática tras una pista en Instagram que ha desatado rumores de romance y colaboración musical entre ambos artistas.

Hoy 10:22

Karol G y Drake han captado la atención global luego de que una publicación en Instagram despertara el interés de sus seguidores. El rapero canadiense, conocido como el Rey de Toronto, parece haber hecho referencia a la artista colombiana en una historia que ha dejado a muchos especulando sobre una posible colaboración o un vínculo romántico.

La conversación ha crecido rápidamente, especialmente considerando que Karol G se encuentra en un momento álgido de su carrera, mientras que Drake acaba de lanzar tres álbumes simultáneamente, lo que lo ha reposicionado en el escenario musical global.

El revuelo comenzó cuando diversas cuentas de entretenimiento señalaron que Drake había publicado una historia en la que aludía a “200 Copas”, uno de los sencillos más populares de Karol G. Esta publicación fue compartida por Remezcla, que preguntó si se trataría de una nueva colaboración o simplemente de un guiño casual por parte del rapero.

Los fans no tardaron en reaccionar, con algunos apuntando a la posibilidad de una conexión sentimental, mientras que otros se centraron en la música. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de un romance entre Karol G y Drake, pero la combinación de dos artistas solteros y populares ha alimentado la especulación.

Drake, quien recientemente lanzó Iceman, Habibti y Maid of Honour, ha hecho una declaración audaz en la industria musical. Esta jugada, que incluye 43 nuevas canciones, ha sido considerada su regreso más ambicioso en años, lo que añade un contexto intrigante a su interacción con Karol G.

El lanzamiento de sus álbumes fue acompañado de una promoción innovadora, que incluyó una escultura de hielo en Toronto, reforzando su imagen como un ícono de la ciudad. Este esfuerzo por conectar con su base y su narrativa personal ha resonado entre sus seguidores.

En medio de este contexto, el nombre de Karol G ha emergido con fuerza, con rumores sobre su posible participación en el proyecto de Drake. A pesar de que no hay confirmación de su colaboración, la mención de su nombre en las conversaciones ha hecho que muchos fanáticos consideren la posibilidad de una unión musical.

Aunque el romance puede ser un tema atractivo, la teoría más plausible sigue siendo la de una colaboración musical. Drake ha mostrado interés en la música latina, habiendo trabajado previamente con artistas como Bad Bunny y Romeo Santos. Para Karol G, una colaboración con Drake podría ser un paso significativo en su expansión internacional.