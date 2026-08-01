Millonaria estafa en Añatuya: le sacaron un préstamo y transfirieron $2.500.000

Una mujer de 33 años, residente de la ciudad de Añatuya, fue víctima de una millonaria estafa telefónica que le provocó una pérdida de $2.500.000, luego de que delincuentes obtuvieran un préstamo a su nombre y transfirieran el dinero a distintas cuentas bancarias.

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De acuerdo con la denuncia, el hecho se registró alrededor de las 14 del viernes, cuando la damnificada recibió un llamado de un hombre que aseguró ser familiar de una sobrina. Con la excusa de devolverle dinero correspondiente a una supuesta compra realizada en una plataforma de ventas online, le pidió que le facilitara su alias bancario.

La mujer accedió al pedido y, pocos minutos después, recibió una nueva comunicación por WhatsApp desde un número con característica 351. En esa llamada le indicaron que ingresara a su cuenta de la billetera virtual para verificar el supuesto reintegro.

Sin embargo, al revisar la aplicación comprobó que no había recibido ningún depósito. En cambio, advirtió que habían gestionado un préstamo por $2.500.000 a su nombre y que el dinero ya había sido transferido mediante tres operaciones de $900.000, $900.000 y $700.000 hacia distintas cuentas.

Al descubrir la maniobra, la mujer se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 41, donde radicó la correspondiente denuncia.

La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini, quien dispuso el secuestro de los comprobantes de las transferencias, las capturas de las conversaciones mantenidas con los estafadores y la intervención del personal de Delitos Económicos para avanzar con la investigación.

Los investigadores trabajan para rastrear el destino del dinero e identificar a los autores de la maniobra, que hasta el momento no fueron localizados.