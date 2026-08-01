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Desde este lunes comienza "Informadísimos", la nueva propuesta periodística de Radio Panorama

Karina Romano y Guillermo Fernández encabezarán una nueva propuesta informativa que se emitirá de lunes a viernes, de 6 a 8, con las principales noticias, móviles en vivo y entrevistas.

Hoy 11:42

Radio Panorama 100.1 suma una nueva propuesta a su programación con el estreno de "Informadísimos", un ciclo periodístico que debutará este lunes y acompañará a la audiencia en las primeras horas de la mañana.

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El programa será conducido por Karina Romano y Guillermo Fernández, quienes estarán al frente de un espacio pensado para ofrecer un completo panorama de la actualidad, de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00.

Con un formato dinámico, "Informadísimos" brindará las noticias más importantes, contará con las voces que marcan la agenda, además de móviles en vivo y entrevistas ágiles para acercar toda la información de Santiago del Estero, el país y el mundo.

De esta manera, Radio Panorama renueva su grilla con una propuesta que buscará mantener informados a los oyentes desde el inicio de cada jornada, con cobertura en tiempo real y el análisis de los temas que dominan la agenda informativa.

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