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Gerardo Zamora cumplió con la tradición de la caña con ruda por el Día de la Pachamama

El senador santiagueño compartió en sus redes sociales imágenes del tradicional ritual del 1° de agosto y destacó la costumbre ancestral vinculada a la salud, la buena suerte y la protección.

Hoy 12:05
Gerardo Zamora

El senador Gerardo Zamora se sumó este sábado a la tradicional celebración del Día de la Pachamama y cumplió con el ritual de la caña con ruda, una costumbre ancestral que se mantiene vigente cada 1° de agosto.

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A través de sus redes sociales, el legislador compartió el momento y mostró que bebió la tradicional preparación en ayunas, como indica la creencia popular.

"Caña con ruda el 1 de agosto!", escribió Zamora en su cuenta de Instagram. Además, expresó: "Esta mañana nos tocó la puerta el amigo Chata Paz, con el 'remedio' definitivo: tres tragos de caña con ruda macho para tomar en ayunas".

Según la tradición, esta práctica se realiza para atraer salud, alejar las malas energías y recibir buena fortuna durante el año. "Para la salud, contra las malas ondas y para la buena suerte, y para que la Pachamama nos llene de buena fortuna", publicó el senador, quien acompañó el mensaje con imágenes del tradicional ritual.

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