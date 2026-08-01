Una pareja quedó atrapada tras el vuelco de una camioneta en un canal de Añatuya

El vehículo terminó dentro de un desagüe luego de que el conductor perdiera el control. Personal policial y de emergencias trabajó en el rescate.

Hoy 11:37

Dos jóvenes vivieron momentos de tensión durante la madrugada de este sábado, luego de que la camioneta en la que se desplazaban volcara y terminara dentro de un canal de desagüe en la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada.

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El siniestro se produjo pasadas las 6, en la intersección de Ruta Provincial 21 y avenida Circunvalación. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que volcó y cayó al canal, dejando a sus ocupantes atrapados en el habitáculo.

El hecho fue advertido por el sereno de un comercio ubicado frente al lugar del accidente, quien dio aviso de inmediato a las autoridades.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 41 y paramédicos de la ambulancia municipal acudieron al lugar y lograron rescatar a los ocupantes, quienes posteriormente recibieron asistencia médica.

La Policía identificó al conductor como un joven de 26 años, domiciliado en la provincia de Santa Fe, mientras que su acompañante es una joven de 21 años con residencia en Añatuya.

Ambos fueron atendidos en el lugar y, de acuerdo con las primeras informaciones, no presentaban lesiones de gravedad. En tanto, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias que desencadenaron el accidente.