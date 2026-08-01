Tragedia en la Ruta 192: siete muertos tras un violento choque frontal entre un auto y un camión

El siniestro ocurrió durante la noche del viernes en el límite entre Torres y Exaltación de la Cruz. Entre las víctimas fatales se encuentran cinco menores.

Hoy 09:47

Siete personas murieron y otra resultó gravemente herida este viernes por la noche tras un choque frontal entre un auto y un camión sobre la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre la localidad bonaerense de Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a los sitios locales, el accidente ocurrió cerca de las 21, cuando un Chevrolet Chevette en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz. Como consecuencia de la violencia del choque, siete ocupantes del auto murieron en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, entre las víctimas hay cinco menores y dos adultos, mientras que el único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital en grave estado.

Hasta las primeras horas de este sábado, las autoridades continuaban con las tareas para identificar a todas las víctimas.

El camión era conducido por un joven de unos 20 años que iba acompañado por un hombre de alrededor de 50. Ambos resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el choque.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. Mientras avanzaban los trabajos de los peritos, el tránsito sobre la ruta 192 permaneció parcialmente reducido por un operativo de seguridad.