La publicación de Messi que aumentó la expectativa sobre su regreso a las canchas tras el Mundial

El capitán argentino elevó la ansiedad sobre su posible vuelta con Inter Miami, a menos de dos semanas de la final ante España.

Hoy 11:07

Lionel Messi elevó la expectativa sobre su regreso a la competencia con Inter Miami después de compartir en sus redes sociales el anuncio oficial del partido de este sábado ante Columbus Crew.

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La publicación fue interpretada por los hinchas como una señal de que podría volver a jugar a menos de dos semanas de la final del Mundial frente a España. Sin embargo, su presencia en la convocatoria todavía no fue confirmada.

Messi tenía la posibilidad de tomarse 21 días de descanso, pero decidió reincorporarse a los entrenamientos solamente diez días después de finalizar su participación con la Selección Argentina.

El capitán llegó a Miami durante la madrugada del miércoles y, pocas horas más tarde, ya trabajaba junto con sus compañeros. Rodrigo De Paul también regresó al plantel este viernes.

El entrenador mantiene la incógnita

El técnico Guillermo Hoyos evitó confirmar si Messi y De Paul estarán disponibles para enfrentar a Columbus Crew.

“Estamos hablando con Messi, pero llegó hace poco. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero estamos muy contentos de que hayan regresado y nos alegra verlos”, explicó.

La decisión final se conocerá durante las horas previas al partido, programado para este sábado desde las 20.30 de la Argentina, con transmisión de Apple TV.

Tampoco se descarta que ambos futbolistas sean preservados y regresen recién el próximo miércoles, cuando Inter Miami debute en la Leagues Cup ante Atlético de San Luis.

Inter Miami llega en un gran momento

El conjunto de Florida afrontará el encuentro con varias bajas. Germán Berterame continúa recuperándose de una lesión sufrida ante Montreal, mientras que Tadeo Allende sigue fuera después de una operación de rodilla.

Además, Telasco Segovia e Ian Fray no estarán disponibles por suspensión.

Pese a las ausencias, Inter Miami atraviesa una racha de seis victorias consecutivas y ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, a dos puntos del líder Nashville.

Columbus Crew, por su parte, llega fortalecido después de vencer a FC Cincinnati, aunque se encuentra en el undécimo lugar y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.