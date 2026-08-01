Golpe al narcotráfico en Santiago del Estero: secuestraron 446 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna

El cargamento fue descubierto por Gendarmería durante un operativo sobre la Ruta Provincial 92, a la altura de Tintina.

Hoy 08:08

Un megaoperativo contra el narcotráfico permitió el secuestro de 446 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cisterna en Santiago del Estero. El procedimiento, que derivó en allanamientos y detenciones en la provincia de Salta, dejó al descubierto una presunta organización criminal dedicada al traslado de estupefacientes hacia distintos puntos del país.

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La causa, impulsada por la Justicia Federal de Salta, culminó este viernes con la formalización de la investigación y el dictado de prisión preventiva por seis meses para dos personas consideradas piezas clave de la estructura delictiva.

Entre los procesados se encuentra Paulo Santos Santo Ruiz, alias "El Tío", señalado como el presunto líder de la organización. El sospechoso fue detenido en la localidad fronteriza de Salvador Mazza, cuando presuntamente intentaba escapar hacia Bolivia.

El operativo en Santiago

La investigación surgió como un desprendimiento del operativo "Ave Rapaz" y avanzó a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas que permitieron detectar la salida de un camión cisterna desde un galpón ubicado en la zona oeste de Salta con destino a Santiago del Estero.

El vehículo fue interceptado por efectivos del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Provincial 92, a la altura de Tintina.

Posteriormente, el rodado fue sometido a un exhaustivo control utilizando tecnología de la Dirección General de Aduanas en la ciudad de La Banda, donde los uniformados descubrieron un sofisticado compartimiento oculto con cierre hidráulico, conocido como "sistema colombiano", instalado en la parte trasera del camión.

Tras abrir el doble fondo con una amoladora, los gendarmes encontraron 420 paquetes de cocaína, distribuidos en 11 bolsas. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba del estupefaciente, con un peso total de 446 kilogramos.

Allanamientos y detenidos

Como continuidad de la investigación, las fuerzas federales realizaron seis allanamientos simultáneos en la provincia de Salta.

Durante uno de los procedimientos, la pareja del presunto líder de la organización habría intentado deshacerse de 65 mil dólares y una veintena de teléfonos celulares arrojándolos al patio de una vivienda vecina.

Además, los investigadores secuestraron dos camiones, una camioneta, un automóvil, dos acoplados, un tractor, un revólver, dinero en pesos argentinos y pesos bolivianos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En tanto, las autoridades mantienen un pedido de captura internacional sobre el propietario del camión cisterna, quien permanece prófugo.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la organización se dedicaba a realizar "bombardeos de droga" en campos del sur de Salta para luego abastecer distintos mercados, entre ellos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.