Buscan intensamente a "Marcelo", un gatito que se perdió en el barrio Juramento

El felino desapareció en la zona de Solís y Santa Fe. Sus dueños solicitaron la colaboración de los vecinos para dar con su paradero y difundieron números de contacto para recibir cualquier información.

Hoy 11:35

Una familia de la ciudad inició una intensa búsqueda para encontrar a "Marcelo", un gatito que se encuentra perdido desde hace algunos días en el barrio Juramento.

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De acuerdo con el aviso difundido por sus dueños, el animal fue visto por última vez en la zona de Solís y Santa Fe, por lo que solicitaron a los vecinos del sector y de barrios cercanos estar atentos ante cualquier dato que permita localizarlo.

Marcelo tiene aproximadamente tres años, es de color negro y presenta una pequeña mancha blanca en el pecho, una característica que facilita su identificación.

Sus propietarios remarcaron que el gato responde al nombre de "Marcelo" y destacaron que es muy importante para su familia, por lo que apelaron a la solidaridad de la comunidad para ayudar en su búsqueda.

En caso de contar con información sobre su paradero o de haberlo visto, solicitaron comunicarse a través de los siguientes números de WhatsApp:

385-5037603

385-5208578

Además, pidieron que, si alguna persona logra encontrarlo, lo retenga en un lugar seguro y se comunique de inmediato con la familia para coordinar su regreso a casa.