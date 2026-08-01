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Karen Reichardt apuntó contra LAM tras su fuerte cruce con Matilda Blanco

La diputada libertaria realizó un descargo en sus redes sociales luego de la discusión que protagonizó con la panelista del programa de Ángel de Brito.

Hoy 12:17

Luego de la fuerte pelea al aire de LAM (América) con la panelista Matilda Blanco, la diputada por de La Libertad Avanza Karen Reichardt escribió un duro descargo en las redes en contra del ciclo de Ángel de Brito.

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La discusión se inició cuando la legisladora intentaba explicar un proyecto de ley que presentó con el que busca regular a criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales. Enojada por lo que le decía Blanco, Reichardt se levantó a los gritos y se fue del programa en vivo al grito de “sos boba y bruta”.

“Hoy en un programa de televisión fui agredida con descalificaciones y acusaciones falsas. Se intentó ensuciar un proyecto cuyo único objetivo es proteger a los animales con reglas claras y transparencia. Prohibir no elimina lo que ya existe, regular es controlar y evitar abusos. Elijo debatir ideas, no agravios”, lanzó.

Luego, frente a un comentario de un seguidor, Reichardt generó suspicacias en torno al ciclo que conduce Ángel de Brito. “No solo fuiste agredida, da la impresión de premeditado, secuenciado, una trampa”, arriesgó la cuenta @Marianajop. “Sí, todo fue muy raro; nunca la frenaron para que yo pueda hablar del proyecto”, expresó la legisladora, que así salpicó al ciclo de chimentos.

Además, Reichardt replicó uno de los tantos videos que circularon de la pelea e hizo una advertencia directa para Matilda Blanco: “El lunes le mando la carta documento por sus acusaciones”.

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