El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos para avanzar con la reforma del Banco Central

El oficialismo sostiene que cuenta con una base de apoyo, aunque condiciona la convocatoria a la sesión a garantizar el quórum en la Cámara de Diputados.

Hoy 13:24

El Gobierno apura el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y trabaja para votarla el miércoles 19 de agosto en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada aseguran que el oficialismo cuenta en principio con los respaldos necesarios, aunque reconocen que la mayoría todavía es ajustada. “Creemos que nos van a acompañar, pero sólo vamos a abrir el recinto con los votos cerrados”, expresan en Nación.

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El proyecto ya ingresó formalmente a la Cámara baja y el lunes será girado a las comisiones que intervendrán en el debate. En el oficialismo mencionan principalmente a Presupuesto y Hacienda y Legislación General, aunque el esquema definitivo dependerá de la resolución que firme el presidente de Diputados, Martín Menem.

La primera etapa estará centrada en reuniones informativas con funcionarios y especialistas. La Libertad Avanza apunta a acelerar esas exposiciones y conseguir dictamen durante la semana que comienza el 10 de agosto, de manera de dejar habilitado el tratamiento en el recinto nueve días después.

Menem encabezará la negociación con los bloques dialoguistas. El oficialismo ya recibió señales favorables de dirigentes del PRO, la UCR y el MID, pero todavía debe terminar de cerrar los votos de fuerzas provinciales que responden a gobernadores. “Creemos que tenemos los votos. Nadie se va a poner enfrente de la reforma”, agregan en Balcarce 50.

La Casa Rosada pretende convertir la sesión del 19 en una votación amplia de su agenda económica. Además de la reforma del BCRA, busca incorporar los nuevos cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y el paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que esta última iniciativa obtenga media sanción esta semana en el Senado.

La discusión de Inocencia Fiscal comenzará formalmente en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. El Gobierno quiere reforzar el denominado “tapón fiscal”, reducir las posibilidades de revisión de períodos anteriores por parte de ARCA y ampliar las garantías para que los ahorros no declarados ingresen al sistema financiero.

El tercer componente depende del Senado. La Cámara alta pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para continuar el tratamiento del paquete de propiedad privada, que incorpora cambios en materia de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y adquisición de tierras rurales por extranjeros. La postergación fue aprobada el 16 de julio por 63 votos afirmativos.

En Diputados advierten que el temario todavía puede sufrir modificaciones. Los aliados reclaman que se incorporen proyectos propios como condición para facilitar el quórum y acompañar la convocatoria, mientras que los gobernadores buscan discutir obras, recursos y otros compromisos de cara al Presupuesto 2027.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita sumar al menos 34 legisladores para abrir el recinto. El antecedente de Inocencia Fiscal muestra una base posible: su primera versión obtuvo media sanción en diciembre de 2025 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones.

El proyecto del Banco Central busca restablecer como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento directo e indirecto del Estado nacional, las provincias y los municipios. También veta la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa restringe además la distribución de utilidades originadas en resultados por tenencia, elimina las Letras Intransferibles y establece que determinados resultados de la cartera del BCRA solo podrán transferirse al Tesoro para cancelar deuda. El texto deja afuera, en cambio, el refuerzo institucional del INDEC que llegó a analizar el Ejecutivo.

Otro de los puntos centrales es el procedimiento de remoción del presidente y los directores del Banco Central. El Gobierno propone exigir el voto de dos tercios de Diputados y del Senado para desplazarlos, mientras conserva el mecanismo vigente para su nombramiento: designación del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara alta.

Si Diputados aprueba la reforma el 19 de agosto, la Casa Rosada buscará que el Senado la trate durante los primeros días de septiembre. El calendario responde también a la intención de cerrar esa discusión antes de que comience el debate del Presupuesto 2027, que debe ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre.

Las negociaciones en la Cámara Alta las encabeza la jefa de bloque de La Libertad Avanza, que quiere sesionar todos los jueves hasta septiembre. El oficialismo adviere que necesita preservar la coordinación institucional con Victoria Villarruel y evitar que la interna con la vicepresidenta complique la agenda de la Cámara alta, que además incluye Hojarasca, Salud Mental, Etiquetado Frontal y pliegos judiciales.

Una vez sancionada la nueva Carta Orgánica, el Gobierno buscará votar el pliego de Santiago Bausili. El titular del BCRA ejerce en comisión desde diciembre de 2023 y fue designado para completar un período que vence el 23 de septiembre de 2028. La secuencia que proyecta el Ejecutivo es aprobar primero las nuevas reglas de gobernanza y después formalizar su nombramiento para reforzar su continuidad hasta esa fecha.