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Apartan de su cargo al gerente de Fürth Automotores mientras avanza la investigación interna por fraude millonario

La empresa Fürth Automotores dispuso la desvinculación preventiva de Gerardo Caro en el marco de una investigación interna.

Hoy 13:17

La empresa Fürth Automotores resolvió desvincular de sus funciones al gerente de la concesionaria, Gerardo Caro, mientras avanza una investigación interna destinada a esclarecer un presunto fraude millonario detectado en la firma.

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La decisión fue adoptada durante la mañana de este sábado y, de acuerdo con lo informado, tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso de control que lleva adelante la empresa.

Para desarrollar la auditoría, la firma convocó a un equipo de profesionales y auditores provenientes de la provincia de Buenos Aires, quienes comenzaron con una revisión integral de las operaciones comerciales y administrativas realizadas en los últimos años.

Según trascendió, los especialistas buscan determinar la existencia de posibles irregularidades y establecer el alcance del eventual perjuicio económico para la concesionaria.

En el marco de las tareas desarrolladas en la sede de calle Libertad, los auditores mantuvieron reuniones con el propio Caro, entrevistaron a empleados de las distintas áreas y analizaron la documentación respaldatoria de las operaciones realizadas por la empresa.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, durante la auditoría se habría detectado que algunas salidas de vehículos eran registradas en el sistema a nombre de determinados vendedores, aunque, en la práctica, las operaciones habrían sido manejadas directamente por un directivo. Además, parte de esos movimientos habría involucrado al entorno del ejecutivo.

Hasta el momento no fue presentada ninguna denuncia penal contra Gerardo Caro, mientras la investigación interna continúa para determinar si existieron maniobras irregulares y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

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