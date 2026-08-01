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El último ciber de una ciudad argentina se volvió viral y despertó la nostalgia de miles de usuarios

El Ciber Rocío, en Río Grande, Tierra del Fuego, sigue abierto después de más de 20 años. El video recorrió las redes y recordó la época dorada de los juegos en red.

Hoy 14:15

En tiempos en los que los cibercafés casi desaparecieron por completo, el Ciber Rocío, ubicado en Río Grande, Tierra del Fuego, se convirtió en un verdadero símbolo de otra época. Con más de dos décadas de historia, continúa con sus puertas abiertas y es el último de su tipo en la ciudad.

Un video que se viralizó en las redes sociales mostró que el lugar conserva la esencia de los viejos cibers: computadoras en funcionamiento, partidas de Counter-Strike 1.6 y grupos de amigos que todavía eligen reunirse para disfrutar de los clásicos juegos en red.

Más que un negocio, el Ciber Rocío representa un viaje a la nostalgia para quienes crecieron entre LAN parties, horas de entretenimiento y tardes compartidas frente a la computadora. El video despertó miles de reacciones y comentarios de usuarios que recordaron con cariño una de las postales más emblemáticas de los años 2000.

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