El Colegio de Arquitectos cerró con éxito la primera edición del Mes de la Arquitectura

La iniciativa fue impulsada por la Comisión Directiva de la institución y busca consolidarse como un espacio anual de encuentro para la comunidad arquitectónica santiagueña.

Hoy 15:00

Con una destacada convocatoria y la participación de más de 300 asistentes, el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero finalizó la primera edición del Mes de la Arquitectura, un ciclo de capacitación y actualización profesional que reunió a arquitectos, estudiantes y referentes del sector.

La propuesta fue impulsada por la actual Comisión Directiva, presidida por el Arq. Claudio Padilla, y contó con la coordinación general de la Arq. Natalia Martin, vicepresidenta de la institución, quien estuvo a cargo de la planificación y articulación de las actividades desarrolladas durante el mes.

A lo largo de cinco jornadas, los participantes accedieron a capacitaciones vinculadas a las nuevas tendencias de la profesión, la innovación y los desafíos del ejercicio contemporáneo de la arquitectura.

El ciclo recibió además un importante reconocimiento institucional al ser declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero y de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia del Arq. Sergio Manes, referente nacional en su especialidad, quien visitó por primera vez Santiago del Estero para compartir sus conocimientos y experiencias con profesionales locales.

"El Mes de la Arquitectura nació con el objetivo de generar nuevas oportunidades de aprendizaje, encuentro e inspiración para nuestros matriculados", expresó el presidente del Colegio de Arquitectos, Arq. Claudio Padilla, quien destacó la respuesta obtenida durante esta primera edición.

Desde la institución también valoraron el acompañamiento de empresas y marcas regionales, además del compromiso de expositores, matriculados y participantes que hicieron posible el desarrollo del ciclo.

Con esta primera experiencia, el Colegio de Arquitectos busca consolidar el Mes de la Arquitectura como un evento anual de referencia, fortaleciendo la capacitación continua, la innovación y el intercambio profesional en Santiago del Estero.