EN VIVO | Gimnasia y Unión de Santa Fe abren la tercera fecha del Clausura en Mendoza

Gimnasia de Mendoza y Unión se enfrentarán este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto mendocino intentará recuperarse luego de su primera derrota en el certamen, mientras que el Tatengue buscará conseguir su primera victoria del campeonato.

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