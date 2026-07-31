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EN VIVO | Gimnasia y Unión de Santa Fe abren la tercera fecha del Clausura en Mendoza

El Lobo mendocino será local este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la tercera fecha del Torneo Clausura. Unión llega con más descanso tras no haber jugado la segunda jornada del campeonato.

Hoy 17:00

Gimnasia de Mendoza y Unión se enfrentarán este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto mendocino intentará recuperarse luego de su primera derrota en el certamen, mientras que el Tatengue buscará conseguir su primera victoria del campeonato.

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