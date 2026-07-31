EN VIVO | Banfield quiere confirmar su levantada visitando a Estudiantes de Río Cuarto

El León del Imperio será local este sábado desde las 15.30 en el estadio Antonio Candini por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Taladro llega en alza tras conseguir su primera victoria en el campeonato.

Hoy 17:59

Estudiantes de Río Cuarto recibirá este sábado desde las 15.30 a Banfield en el estadio Antonio Candini, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés buscará dejar atrás la dura goleada sufrida en la jornada anterior, mientras que el Taladro intentará darle continuidad al buen momento que atraviesa.

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