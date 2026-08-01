Una mujer de 38 años ingresó sin vida al CIS de Las Termas tras una descompensación

Victoria Liliana Orellana, domiciliada en Los Miranda, departamento Río Hondo, fue trasladada el pasado 29 de julio al centro asistencial, donde los médicos constataron su fallecimiento.
Una mujer de 38 años ingresó sin vida al Centro Integral de Salud (CIS) de Las Termas de Río Hondo, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la localidad de Los Miranda, departamento Río Hondo.
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El hecho ocurrió el pasado 29 de julio, alrededor de las 6.30, cuando la víctima, identificada como Victoria Liliana Orellana, comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en su vivienda y posteriormente se descompensó. Ante la situación, fue trasladada en una ambulancia hasta el centro asistencial.
Al arribar al CIS, el personal médico constató que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio intervención a la Justicia para realizar las actuaciones correspondientes.
El fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, dispuso las medidas de rigor y el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente.
Finalmente, el informe forense determinó que la mujer falleció por causas naturales, estableciendo la causa del deceso.
La Justicia continúa con las diligencias administrativas de rigor para completar el expediente del caso.