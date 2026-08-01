Detención de sospechoso por robo en el parque San Martín de Salta

El 5 de julio de 2026, un hombre fue detenido por robo en el parque San Martín de Salta tras ser identificado por el Centro de Videovigilancia de Capital.

Hoy 16:16

El 5 de julio de 2026, a horas 09:43, operadores del Centro de Videovigilancia de Capital detectaron a un hombre en actitud sospechosa en el parque San Martín.

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Este individuo se aproximó a una persona que se encontraba en una banca, ubicada en avenida San Martín entre Lerma y Córdoba, y le sustrajo una bolsa y una mochila que estaban en la bicicleta del damnificado.

De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa alertó a las patrullas de la zona, brindando las características del sospechoso.

Gracias a esta información, motoristas lograron interceptar al sospechoso en las inmediaciones de las calles San Martín y Lerma.

Durante la detención, el hombre de 57 años portaba una mochila y una bolsa que contenían elementos varios para reparación de cámaras y neumáticos, entre otros objetos.

Estos artículos fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad, lo que llevó a la inmediata detención del sospechoso.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde el damnificado radicó la denuncia y se procedió a la restitución de los elementos robados.