Desde este sábado aumentaron los combustibles: cuánto subieron la nafta y el gasoil

El Gobierno nacional aplicó una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles. El incremento promedio es del 0,5%, mientras que volvió a postergar el resto de la actualización tributaria hasta septiembre.

Hoy 16:55

Los precios de la nafta y el gasoil aumentaron desde este sábado 1 de agosto en todo el país, luego de que el Gobierno nacional oficializara una nueva actualización parcial de los impuestos que gravan a los combustibles líquidos. El ajuste promedio es del 0,5%, aunque los valores finales pueden variar según la empresa y la región.

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La medida quedó establecida mediante el Decreto 693, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió postergar hasta el 1 de septiembre la aplicación de la mayor parte de la actualización pendiente de los impuestos, correspondiente al remanente de 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025.

Según explicó el Gobierno, la decisión apunta a mantener un esquema de incrementos graduales, con el objetivo de acompañar la evolución de la actividad económica y sostener el equilibrio fiscal.

¿Cómo quedan los precios?

El impacto impositivo será de aproximadamente $11 por litro en las naftas y de $14 por litro en el gasoil, aunque el precio en los surtidores dependerá de la política comercial de cada empresa.

Como referencia, una nafta súper que rondaba los $2.047 por litro pasará a ubicarse cerca de los $2.058, mientras que el gasoil, cuyo valor promedio era de $2.106, alcanzará aproximadamente los $2.120 por litro.

En el caso del gasoil, el incremento contempla el impuesto a los combustibles líquidos, el tributo al dióxido de carbono y un adicional que continúa vigente para las provincias alcanzadas por el régimen patagónico, entre ellas Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.