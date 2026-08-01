A un año de las elecciones, Milei acelera reformas y busca consolidar un bloque de derecha en la región

El Presidente impulsa cambios en el Banco Central, endureció la política migratoria y trabaja en la organización de una cumbre de líderes afines en Buenos Aires, mientras se prepara para buscar la reelección.

Hoy 18:04

Con el inicio de la carrera hacia una nueva elección presidencial en el horizonte, Javier Milei comenzó a acelerar la implementación de medidas que formaban parte de su agenda de gobierno, al tiempo que busca fortalecer su liderazgo entre los referentes de la derecha latinoamericana.

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Uno de los principales anuncios fue el envío de un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de otorgarle mayor autonomía e impedir que pueda ser utilizado para financiar el déficit fiscal.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas vinculadas al funcionamiento del BCRA, que, según el mandatario, busca poner fin a prácticas que, a su criterio, contribuyeron durante décadas a la inestabilidad económica del país.

Cambios en la estrategia económica

Aunque durante la campaña presidencial Milei propuso cerrar el Banco Central y avanzar hacia una dolarización de la economía, el Gobierno optó finalmente por impulsar una reforma institucional del organismo.

La decisión responde, entre otros factores, a que la idea de una competencia de monedas no logró consolidarse en el uso cotidiano de la población, por lo que el Ejecutivo resolvió avanzar con reglas más estrictas para limitar la asistencia financiera al Estado.

Proyección internacional y respaldo a la derecha regional

En paralelo, el Presidente reforzó su actividad internacional con un fuerte alineamiento con dirigentes de derecha de América Latina.

Durante una reciente visita a Brasil, Milei volvió a cuestionar duramente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, reavivando la tensión diplomática entre ambos países.

Además, el mandatario participó en actividades oficiales en Perú y tiene previsto viajar a Colombia, donde asistirá a la asunción de dirigentes afines a su espacio político. Antes de ese viaje realizará una escala en Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa.

Una cumbre de líderes en Buenos Aires

Uno de los proyectos que impulsa la Casa Rosada es la realización de una cumbre de líderes de derecha en Buenos Aires antes de fin de año.

Desde el Gobierno aseguran que ya trabajan en la organización del encuentro y esperan la participación de referentes políticos de distintos países de la región, entre ellos Daniel Noboa, Nayib Bukele, Santiago Peña, José Antonio Kast, José Raúl Mulino, Luis Abinader y otras figuras identificadas con ese espacio político.

Reformas con la mirada puesta en 2027

Mientras tanto, el oficialismo considera que aún cuenta con margen político para avanzar con iniciativas que podrían generar controversia, aprovechando que resta aproximadamente un año para el inicio formal de la campaña presidencial.

En ese contexto, el Gobierno también endureció la política migratoria mediante un decreto, estableciendo nuevas restricciones para el ingreso o permanencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos.

En la Casa Rosada sostienen que el momento actual permite impulsar reformas de alto impacto antes de que el escenario electoral condicione la toma de decisiones, una estrategia con la que Milei busca llegar fortalecido a su intento de obtener un segundo mandato presidencial.