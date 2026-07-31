En vivo: el campeón Belgrano va por un nuevo triunfo ante el líder Argentinos en Córdoba

El vigente campeón del fútbol argentino será local este sábado desde las 18 en el Julio César Villagra, donde enfrentará a un Argentinos Juniors que llega con puntaje ideal tras las dos primeras fechas del Torneo Clausura.
Belgrano volverá a presentarse ante su gente este sábado desde las 18, cuando reciba a Argentinos Juniors en el estadio Julio César Villagra, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Pirata buscará continuar por la senda del triunfo frente a uno de los equipos de mejor arranque en el campeonato.
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