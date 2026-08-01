Murió Melena, la leona que formó parte del exzoológico de Santiago y vivía en un santuario de Sudáfrica

El santuario donde residía confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje. En 2019 había sido trasladado junto a otros felinos para iniciar una nueva etapa en ese país.

Hoy 18:44

Melena, la leona que durante años formó parte del exzoológico de Santiago del Estero y que desde 2019 vivía en un santuario de Sudáfrica, falleció en las últimas horas. La noticia fue confirmada por la organización que lo albergaba, que le dedicó un sentido mensaje de despedida recordando el camino recorrido durante los últimos años.

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La historia de Melena es recordada por muchos santiagueños, ya que en marzo de 2019 fue trasladado junto a otros grandes felinos al santuario sudafricano, en el marco del proceso de reubicación de los animales que permanecían en el exzoológico provincial.

Un viaje que marcó una nueva etapa

El 13 de marzo de 2019 comenzó el operativo de traslado de Melena y la tigresa Tika, quienes fueron los primeros en emprender un extenso viaje que incluyó un recorrido terrestre hasta Buenos Aires, un vuelo internacional con escala en Brasil y, finalmente, su llegada a Johannesburgo.

Posteriormente, la leona Zuka, el león Secu y otras tigresas también fueron trasladados al mismo santuario, donde continuaron sus vidas bajo el cuidado de equipos especializados.

Durante los últimos años, Melena se convirtió en uno de los animales más recordados por los santiagueños, y desde el santuario compartían periódicamente imágenes y novedades sobre su estado de salud.

El apoyo para su tratamiento

El año pasado, la organización informó que Melena debía someterse a una compleja cirugía y lanzó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para su tratamiento. La iniciativa recibió el acompañamiento de personas de distintos lugares que colaboraron para que pudiera continuar recibiendo atención veterinaria.

La despedida del santuario

A través de sus redes sociales, el santuario confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje.

"Con corazones pesados, nos despedimos de nuestra querida Melena. Vivió una vida larga y plena, y fue un honor ser parte de su viaje. Tocó el corazón de tantas personas y su historia inspiró compasión, esperanza y una segunda oportunidad", expresaron.

Además, agradecieron el acompañamiento de quienes colaboraron mediante donaciones, adopciones simbólicas, visitas o difundiendo su historia. "Gracias por ayudarnos a darle el amor y el cuidado que se merecía. Nunca será olvidado. Corre libre, hermoso niño", concluye la publicación.