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Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para recibir a San Lorenzo en el Madre de Ciudades

El Ferro enfrentará al Ciclón este domingo por la tercera fecha del Torneo Clausura. Los hinchas ya pueden adquirir sus localidades de manera online y también habrá venta presencial.

Hoy 19:34

Central Córdoba informó cómo será la venta de entradas para el encuentro frente a San Lorenzo, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que se disputará este lunes 3 de agosto, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La venta online ya se encuentra habilitada a través del sitio oficial del club, mientras que la venta presencial para socios y no socios se realizará este lunes de 10 a 18 en Ferromanía. Además, el mismo día del partido habrá expendio de localidades en la boletería del sector Sur del estadio, desde las 19.00 y hasta el inicio del encuentro.

En cuanto a los socios, desde la institución recordaron que quienes deseen ubicarse en la Platea Oeste deberán adquirir un bono de platea, ya sea por la web o de manera presencial. En tanto, los socios con la cuota de julio al día podrán ingresar sin cargo a la Platea Este y a la Popular Norte.

Precios de las entradas

Socios

  • Platea Oeste
    • Mayores (+12 años): $10.000
    • Menores (7 a 11 años): $5.000

No socios

  • Popular
    • Mayores (+12 años): $40.000
    • Menores: $10.000
    • Jubilados (+65 años): $20.000
  • Platea Alta
    • Mayores: $55.000
    • Menores: $25.000

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