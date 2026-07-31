Estudiantes goleó a Defensa y Justicia y sumó su primera victoria en el Clausura

Estudiantes reaccionó de la mejor manera después de la derrota sufrida en el estreno del Torneo Clausura. En el estadio UNO, el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina mostró una versión completamente distinta y goleó 3-0 a Defensa y Justicia, en un triunfo que le permitió despejar dudas y conseguir sus primeros puntos en el certamen.

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El conjunto platense salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y asfixió a su rival con una presión alta y una intensidad que marcaron la diferencia. Esa superioridad se tradujo rápidamente en el marcador: Guido Carrillo abrió la cuenta de cabeza, luego Ezequiel Piovi amplió la ventaja tras una buena acción colectiva y Tomás Palacios selló el 3-0 antes de la media hora de juego, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

En el complemento, Defensa y Justicia tuvo más tiempo la pelota, pero nunca encontró los caminos para inquietar con claridad. El arquero Fernando Muslera respondió cuando fue exigido y coronó su actuación al contener un penal ejecutado por David Barbona, evitando cualquier intento de reacción del Halcón.

Con este contundente triunfo, Estudiantes dejó atrás el mal debut, recuperó confianza y le dio un importante respaldo al ciclo de Medina, que había quedado bajo la lupa tras la caída frente a Independiente. El Pincha mostró carácter, eficacia y un rendimiento convincente para ilusionarse con ser protagonista en el campeonato.