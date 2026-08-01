Horror: encontraron muerto a un nene de 12 años y su padre confesó el crimen

El hombre se presentó en una comisaría y admitió haber asesinado al menor. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y aguarda el resultado de la autopsia.

Hoy 20:49

Un hombre de 41 años fue detenido este sábado acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años en una vivienda de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Horas después del hecho, el sospechoso se presentó en una comisaría de Lomas de Zamora, confesó el crimen y quedó arrestado por orden judicial.

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El hecho ocurrió cerca de las 11.40 en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales. Tras un llamado al 911 que alertaba sobre un posible fallecimiento, efectivos policiales llegaron al lugar y fueron recibidos por la propietaria del inmueble, una mujer de 80 años, quien autorizó el ingreso al sector del fondo del terreno donde residía su hijo, Néstor Rubén Godoy. Allí encontraron el cuerpo de Nahuel Benjamín Godoy, de 12 años, acostado sobre una cama. Minutos después, una ambulancia constató el fallecimiento del menor.

Poco después, el padre de la víctima se presentó en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora y confesó haber cometido el crimen. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17, quedó inmediatamente detenido. Un médico de la Policía examinó el cuerpo del niño y constató un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro. El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que determinará con precisión la causa de la muerte.

Los investigadores establecieron además que los padres del menor estaban separados. La madre reside en Lanús y, de acuerdo con la reconstrucción inicial, el niño pasaba los fines de semana con su padre, quien lo retiraba los viernes y debía regresarlo los domingos. La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N.º 17 de Lomas de Zamora, que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.