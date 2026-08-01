Paro docente: el Gobierno hará inspecciones y aplicará sanciones si no se garantiza el 75% de clases

La medida fue anunciada en la antesala de la huelga nacional convocada por CTERA. Capital Humano informó que realizará controles en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802.

Hoy 20:25

En la previa del paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes, el Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones en escuelas de distintas provincias para verificar que se garantice la prestación mínima del servicio educativo durante la medida de fuerza. Además, advirtió que aplicará sanciones si detecta incumplimientos a la normativa vigente.

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A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informó que las inspecciones estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los controles serán muestrales y tendrán como objetivo comprobar que las organizaciones gremiales que adhieran al paro aseguren al menos el 75% de la prestación habitual del servicio, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial.

Desde la cartera nacional señalaron que, si durante las inspecciones se detectan incumplimientos, se pondrán en marcha los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones previstas. Además, recordaron que, si bien la administración de las escuelas es responsabilidad de las provincias, el Estado nacional tiene el deber de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

En paralelo, mientras CTERA ratificó el paro nacional de 24 horas, los gremios docentes que integran la CGT resolvieron avanzar con un plan de lucha sin interrumpir el dictado de clases. Entre las medidas anunciadas figuran el trabajo a reglamento, clases informativas sobre la situación de la educación pública y una movilización, además de una conferencia de prensa prevista para el lunes, en la que brindarán detalles de su postura frente al conflicto.