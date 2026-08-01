Briatore respaldó a Gasly y puso bajo análisis el futuro de Colapinto en Alpine

El director de la escudería francesa ubicó a Pierre Gasly entre los mejores pilotos de la Fórmula 1 y reconoció la evolución del argentino. Sin embargo, aclaró que la prioridad actual es construir un auto competitivo.

Hoy 06:12

Flavio Briatore analizó el presente de Alpine, destacó el nivel de Pierre Gasly y se refirió a la evolución de Franco Colapinto, en medio de la expectativa por la conformación de la dupla de pilotos para la próxima temporada.

Durante una extensa entrevista con el medio especializado The Race, el directivo italiano dejó en claro que la principal preocupación de la escudería no pasa actualmente por los nombres que ocupan sus asientos, sino por mejorar el rendimiento del monoplaza.

“Lo único que necesitamos es un mejor auto y que la gente de la fábrica tenga más confianza. En este momento, el piloto no es nuestra prioridad”, afirmó.

El fuerte respaldo de Briatore a Gasly

Briatore no dudó al colocar a Gasly entre los principales corredores de la categoría.

“Si hablamos de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1, creo que Pierre está entre esos seis”, sostuvo.

Cuando fue consultado sobre la necesidad de contar con figuras del nivel de Michael Schumacher o Fernando Alonso para volver a pelear por títulos, respondió: “¿Por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos?”.

De esta manera, el italiano respaldó al francés y consideró que Alpine ya cuenta con un piloto capaz de competir en los primeros planos, siempre que disponga de un auto a la altura.

Qué dijo sobre Franco Colapinto

Briatore evitó confirmar si Colapinto continuará como titular en 2027, aunque reconoció el crecimiento mostrado por el argentino.

“Franco también es muy joven. Está viviendo su primer año en la Fórmula 1. Del año pasado a este mejoró un 100%”, señaló.

También remarcó que la evolución de un corredor joven resulta difícil de anticipar y dejó abierta la definición sobre su futuro.

“Nunca se sabe cómo puede evolucionar un piloto joven. Habrá que ver qué sucede en el futuro. Pero hoy esa no es mi prioridad. Sinceramente, el piloto no es mi prioridad”, insistió.

La reconstrucción interna de Alpine

El directivo explicó que su principal objetivo es transformar a Alpine en una verdadera estructura de competición y recuperar la confianza dentro de la fábrica.

“Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras”, afirmó.

Briatore reconoció que la escudería atravesó una importante reducción de personal. Según detalló, cuando comenzó el proceso había entre 1.200 y 1.300 trabajadores, mientras que actualmente la cifra ronda los 900.

“Perdimos mucha gente muy buena de la fábrica”, admitió.

El acuerdo con Mercedes y los problemas del auto

Otro de los puntos destacados fue el vínculo técnico con Mercedes, que aportará el motor y la caja de cambios.

“Tenemos una excelente relación. El acuerdo cambió completamente el ánimo de todo el equipo. Al menos sabemos que una parte del auto es la mejor”, manifestó.

Respecto de las dificultades del monoplaza, Briatore explicó que los principales inconvenientes se encuentran en el sector delantero.

“Nuestra gente está trabajando desde la nariz del auto hacia adelante, porque ahí está nuestro problema. En la parte trasera estamos bien”, detalló.

“La cultura es ganar”

El italiano se mostró optimista respecto del futuro y destacó las inversiones que se están realizando en infraestructura.

“Tenemos todo para ganar. Estamos invirtiendo mucho dinero dentro de la fábrica. Tenemos que unir todas las piezas y ser un poco más creativos”, expresó.

Finalmente, dejó en claro cuál es la ambición de Alpine para los próximos años.

“La cultura es ganar. No estamos para hacer turismo por el mundo. Quiero ser competitivo y terminar primero”, sentenció.

Briatore también fijó como objetivo regresar al podio en las próximas temporadas y consolidar a Alpine entre los seis mejores equipos de la Fórmula 1.