Milei generó polémica al utilizar la frase "Nunca Más" en una publicación sobre el Banco Central

El Presidente compartió una publicación en sus redes sociales en la que vinculó la histórica consigna con el nivel de inflación acumulada desde la creación del BCRA y defendió la reforma de su Carta Orgánica.

Hoy 19:37

Javier Milei volvió a generar repercusiones en las redes sociales al publicar una imagen en la que utilizó la frase "Nunca Más" para referirse a la inflación acumulada que, según sostuvo, provocó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde su creación en 1935. La publicación se dio luego de presentar por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad.

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En la imagen difundida a través de su cuenta de Instagram aparece la cifra 12.819.532.788.614.400.000%, acompañada por la expresión "Nunca Más", una consigna históricamente asociada a la última dictadura cívico-militar. Con ese mensaje, el mandatario buscó reforzar su postura sobre el rol que, a su entender, tuvo el Banco Central en la pérdida del valor de la moneda.

Durante el anuncio de la reforma, Milei afirmó que la autoridad monetaria fue "una herramienta que posibilitó el robo de la alta política" mediante la emisión de dinero para financiar al Estado. Además, sostuvo que la inflación acumulada desde la creación del organismo supera los 12 trillones por ciento y que, desde el abandono de la convertibilidad, en lo que va del siglo XXI, asciende a 168.580%.

En ese contexto, el Presidente defendió la modificación de la Carta Orgánica del BCRA al asegurar que busca impedir que el organismo vuelva a financiar al Tesoro y poner fin a lo que calificó como "la estafa de falsificar dinero". Asimismo, sostuvo que la creación del Banco Central implicó un cambio en la paridad del oro de las reservas que, según su interpretación, derivó en una mayor emisión monetaria y una pérdida del poder adquisitivo de los salarios a lo largo del tiempo.