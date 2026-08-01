Becas Schwarzman: financiamiento completo para estudiar en Pekín

Las Becas Schwarzman ofrecen financiación integral para jóvenes líderes que deseen realizar un máster en Asuntos Globales en la Universidad de Tsinghua, Pekín, eliminando barreras económicas.

Hoy 19:01

Las Becas Schwarzman son una oportunidad única para estudiar un posgrado en una de las universidades más prestigiosas de China. Este programa busca eliminar las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a una educación de calidad en el extranjero.

Los seleccionados tendrán la posibilidad de cursar un máster en Asuntos Globales en la Universidad de Tsinghua, donde recibirán una financiación completa que incluye matrícula, alojamiento, alimentación y otros costos asociados.

El programa está diseñado para graduados de diversas disciplinas, lo que significa que no es necesario tener un conocimiento previo del idioma chino ni experiencia laboral formal. La convocatoria internacional estará abierta hasta el 9 de septiembre de 2026, permitiendo así una amplia participación.

Las Becas Schwarzman se imparten en Schwarzman College, ubicado en el campus de la Universidad de Tsinghua, donde los estudiantes participan en actividades académicas y de liderazgo. La próxima promoción comenzará en agosto de 2027.

El objetivo del programa es formar líderes que comprendan los desafíos internacionales y el papel de China en el contexto global. Los estudiantes tendrán la oportunidad de personalizar su aprendizaje eligiendo asignaturas que se alineen con sus intereses profesionales.

El financiamiento cubre todos los costos necesarios para vivir y estudiar, lo que permite a los becados enfocarse completamente en su formación académica sin preocuparse por gastos adicionales, como la matrícula o el alojamiento.

Es importante señalar que, aunque se mencionan ayudas para gastos personales, la cantidad específica que se otorgará no ha sido confirmada oficialmente. Los interesados deben considerar esta información antes de aplicar a la beca.