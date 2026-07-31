En vivo: Estudiantes recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de sumar su primera victoria

El Pincha será local este sábado desde las 18 en el estadio UNO por la tercera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Alexander Medina buscará recuperarse ante un Halcón que llega invicto y en alza.
Estudiantes volverá a presentarse este sábado desde las 18 cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto platense intentará conseguir su primer triunfo en el campeonato frente a un rival que aún no conoce la derrota.
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