Lanzan un pedido solidario para conseguir nueve dadores de sangre para Maximiliano Ponce

Quienes puedan colaborar deberán presentarse en el Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero. Se necesitan donantes con grupo y factor 0 (O) positivo.

Hoy 18:39

Familiares y allegados de Maximiliano Ponce iniciaron un pedido solidario para conseguir nueve dadores de sangre con grupo y factor 0 (O) positivo, debido a una necesidad médica.

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Las donaciones se reciben en el Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero, ubicado en avenida Moreno (S) N.º 2203, entre La Madrid y Posadas, de lunes a viernes, de 8 a 12.30.

Quienes deseen colaborar deberán concurrir con su DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, se recomienda asistir luego de un desayuno sin lácteos o tras una comida liviana, sin grasas.

Desde el entorno del paciente apelaron a la solidaridad de la comunidad y solicitaron difundir el pedido para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible.