Caso Yoni Romano: la joven que acompañaba al médico declaró y respaldó la hipótesis de la defensa

La testigo aseguró que reconoció a Jonathan Romano antes del hecho y advirtió al médico sobre un posible asalto. Su versión coincide con el planteo de la defensa, que sostiene que el disparo ocurrió en un contexto de legítima defensa.

Hoy 16:50

La investigación por la muerte de Jonathan "Yoni" Romano, ocurrida durante la madrugada del lunes en Las Termas de Río Hondo, incorporó un nuevo testimonio que podría tener relevancia en el avance de la causa. Se trata de la declaración de la joven que acompañaba al médico tucumano Diego Heredia, acusado del homicidio.

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Según trascendió de fuentes ligadas al expediente, la mujer afirmó que viajaba junto al profesional cuando ambos se cruzaron con Romano y que logró reconocerlo. De acuerdo con su relato, le advirtió a Heredia que el joven podría intentar asaltarlos, una circunstancia que coincide con la versión expuesta por la defensa.

Los abogados José María Molina y Patricio Fresia sostienen que, momentos después, Romano habría realizado un movimiento hacia su cintura como si intentara extraer un arma, situación que llevó al médico a efectuar el disparo al considerar que su vida corría peligro.

Diego Heredia, de 31 años, se entregó de manera voluntaria el jueves, luego de que la Fiscalía solicitara órdenes de allanamiento y detención para él, su hermano y su madre. No obstante, esas medidas no llegaron a concretarse porque el profesional decidió ponerse a disposición de la Justicia.

En ese marco, entregó una pistola calibre 40 registrada a su nombre, el automóvil Toyota en el que se movilizaba y otros elementos que ahora serán sometidos a distintas pericias.

Los investigadores intentan establecer si el arma entregada fue la utilizada durante el hecho. Para ello, se realizarán estudios balísticos y criminalísticos que permitirán determinar la trayectoria del proyectil, la distancia desde la que se efectuó el disparo y reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Mientras tanto, la defensa insiste en que Heredia actuó en legítima defensa y sostiene que el expediente contiene elementos que respaldan esa hipótesis. Entre ellos, destaca la declaración de la joven que lo acompañaba aquella madrugada, aunque será la Justicia la encargada de evaluar el alcance probatorio de ese testimonio y definir las responsabilidades en la causa.