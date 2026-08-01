Silvina Escudero habló de su soltería tras separarse: "Me da miedo ser la anécdota de alguno"

La bailarina aseguró que, tras el fin de su matrimonio y la muerte de su perra Mulata, volvió a tener ganas de conocer a alguien, aunque reconoció que hoy prioriza la confianza por encima de todo.

Hoy 17:15

Silvina Escudero atraviesa una etapa de cambios personales luego de confirmar el final de su matrimonio con Federico. A cuatro meses de la separación, la bailarina contó cómo vive la soltería y confesó que, aunque volvió a abrirse a la posibilidad de una nueva relación, enfrenta ese desafío con mayor cautela.

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Durante una entrevista en Storytime, el ciclo de Bondi Live, la artista reveló que, apenas terminó la relación, sintió deseos de empezar una nueva etapa sentimental. Sin embargo, explicó que el intenso ritmo laboral y la muerte de su perra Mulata terminaron postergando ese proceso.

"Me separé hace cuatro meses y dije: 'Quiero estar con todos', pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado", expresó.

La bailarina reconoció que la pérdida de su mascota fue incluso más dolorosa que la ruptura de pareja, un duelo que la obligó a reorganizar su vida y atravesar un proceso emocional complejo.

"La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien", confesó.

El temor que le genera volver a enamorarse

Aunque aseguró sentirse preparada para volver a apostar por el amor, Escudero admitió que su exposición pública le genera cierta desconfianza a la hora de conocer nuevas personas.

"Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota", sostuvo, dejando en claro que hoy busca vínculos basados en la sinceridad y el respeto.

En ese sentido, afirmó que la confianza se convirtió en el aspecto más importante para iniciar una futura relación.

"Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa", remarcó.

Un año marcado por las pérdidas

La separación puso fin a casi una década de relación y cuatro años de matrimonio. Según había contado anteriormente, la decisión fue consecuencia de un desgaste acumulado y de reiteradas crisis de pareja, descartando la existencia de terceros en discordia.

A ese difícil momento se sumó, meses después, la muerte de su perra Mulata, una pérdida que la artista compartió con profundo dolor en sus redes sociales y que definió como uno de los golpes más duros de su vida.

Actualmente, Silvina Escudero asegura que atraviesa una etapa de reconstrucción personal y que, aunque mantiene la ilusión de volver a enamorarse, lo hará con mayor prudencia y poniendo la confianza como condición indispensable.