Detienen a joven por robo de secarropas en Delfín Gallo

Un joven de 21 años fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de robar un secarropas en Delfín Gallo, Tucumán.

Hoy 17:17

El Ministerio Fiscal ha solicitado la prisión preventiva de un joven de 21 años, identificado como Gastón Emanuel Rodríguez, conocido como “Pendrive”, quien fue acusado de robar un secarropas en la localidad de Delfín Gallo, Tucumán.

Rodríguez fue imputado como autor del delito de hurto con escalamiento durante una audiencia celebrada el 30 de julio, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por Susana Cordisco.

Según la investigación, el robo ocurrió en la madrugada del 28 de julio, cuando el acusado ingresó a una vivienda en el barrio 79 Viviendas, tras escalar una tapia de tres metros de altura.

Una vez dentro de la propiedad, Rodríguez sustrajo un secarropas y logró salir del inmueble sin ser detectado inicialmente.

La víctima del robo alertó a las autoridades y, gracias a un patrullaje preventivo, Rodríguez fue aprehendido en la vía pública. La policía actuó rápidamente, lo que permitió su detención.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Lourdes Correa, presentó pruebas contundentes, incluyendo registros fílmicos de la cámara de seguridad de la vivienda, que documentaron la secuencia del robo.

El Ministerio Fiscal argumentó que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, dado que Rodríguez ya tiene antecedentes penales por delitos similares, lo que llevó al juez a aceptar la solicitud de prisión preventiva.