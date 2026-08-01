Más de 500 mil fieles participaron de la histórica fiesta en honor a la Virgen de Huachana

La celebración culminó con la misa central presidida por el cardenal Vicente Bokalic y la tradicional renovación de la alianza con la Madre del Monte Santiagueño, uno de los momentos más emotivos de la festividad.

Hoy 16:53

Con una multitudinaria convocatoria de peregrinos llegados desde distintos puntos del país, finalizó en la noche del viernes la tradicional festividad en honor a Nuestra Señora de Huachana, considerada una de las expresiones de fe popular más importantes del norte argentino.

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La misa central fue presidida por el cardenal primado de la Argentina, monseñor Vicente Bokalic Iglic, acompañado por el obispo de la diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral; el obispo de la diócesis de Chascomús y exrector del santuario, monseñor Juan Ignacio Liébana; el obispo auxiliar de Chascomús, monseñor José María Baliña; el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Alejandro Daniel Pardo, además de sacerdotes de distintas diócesis de Santiago del Estero y otras provincias.

Durante toda la jornada, el Santuario de Nuestra Señora de Huachana permaneció colmado de fieles, quienes participaron de las distintas celebraciones religiosas. A ellos se sumaron más de 800 servidores voluntarios, llegados desde diferentes lugares del país, que colaboraron en la organización, la atención y el acompañamiento de los peregrinos.

De acuerdo con las estimaciones de la organización, más de 500.000 personas visitaron el santuario desde el inicio de la novena hasta este 1 de agosto, una cifra que reafirma a Huachana como uno de los principales destinos de peregrinación mariana de la Argentina y un símbolo de la profunda religiosidad popular del norte del país.

Año tras año, miles de devotos llegan al santuario para cumplir promesas, elevar oraciones, realizar ofrendas y renovar su fe, manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad religiosa y cultural de Santiago del Estero.

El momento más emotivo de la jornada llegó al finalizar la celebración eucarística, cuando miles de peregrinos participaron de la tradicional renovación de la alianza con la Virgen de Huachana. Con velas encendidas en sus manos, los fieles pronunciaron la histórica expresión: "Tú eres nuestra y nosotros somos tuyos", renovando su compromiso de fe y confianza en la Madre del Monte Santiagueño y poniendo punto final a una nueva y multitudinaria edición de esta histórica celebración religiosa.