La tremenda seguidilla que afrontará Boca durante agosto: cuántos partidos jugará

El Xeneize tendrá compromisos por el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y posiblemente la Copa Argentina.

Hoy 14:41

Boca se prepara para atravesar un agosto cargado de compromisos, con ocho partidos confirmados y la posibilidad de disputar un noveno si se programa su encuentro ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El calendario incluye seis presentaciones por el Torneo Clausura, los dos encuentros de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta de Paraguay y el posible compromiso por el certamen federal.

Ante este panorama, Rodolfo Arruabarrena deberá administrar las cargas físicas de un plantel que viene de una sufrida clasificación internacional frente a O’Higgins y que este domingo visitará a Newell’s.

El plan de Arruabarrena para visitar a Newell’s

El plantel realizó este sábado un entrenamiento liviano y recreativo en Arroyo Seco, sin tareas tácticas. Todos los futbolistas terminaron la práctica sin inconvenientes.

El cuerpo técnico definirá la formación durante el último entrenamiento, aunque la decisión principal ya está tomada: jugarán los habituales titulares y no habrá una rotación masiva como la utilizada en la derrota ante Deportivo Riestra.

Las modificaciones dependerán principalmente del cansancio acumulado. Milton Delgado y Lautaro Blanco, dos de los jugadores con más minutos durante el comienzo del semestre, podrían recibir descanso.

Nicolás Figal también aparece entre los futbolistas que podrían quedar fuera del once inicial, aunque por el momento no existe una determinación definitiva.

Un mes que pondrá a prueba al plantel

El partido ante Newell’s será el primero de una extensa cadena que obligará a Boca a competir prácticamente cada tres o cuatro días.

La profundidad del plantel y la capacidad del cuerpo técnico para distribuir los esfuerzos serán determinantes, especialmente por la cercanía entre los partidos del Clausura y la serie internacional ante Recoleta.

Arruabarrena buscará sostener una base titular, pero aplicará retoques puntuales para evitar lesiones y mantener al equipo competitivo en los tres frentes.

La seguidilla de partidos de Boca en agosto

2 de agosto: Newell’s vs. Boca, desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por el Torneo Clausura.

5 de agosto: Boca vs. Estudiantes, desde las 19, por el Torneo Clausura.

9 de agosto: Boca vs. Vélez, desde las 17, en La Bombonera, por el Torneo Clausura.

11 de agosto: Boca vs. Recoleta FC, desde las 19, en La Bombonera, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

16 de agosto: Platense vs. Boca, desde las 17, en Vicente López, por el Torneo Clausura.

18 de agosto: Recoleta FC vs. Boca, desde las 19, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

23 de agosto: Racing vs. Boca, desde las 17, en Avellaneda, por el Torneo Clausura.

30 de agosto: Boca vs. Lanús, desde las 17, en La Bombonera, por el Torneo Clausura.

A confirmar: Boca vs. Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina.