Es oficial: Boca será local ante Estudiantes en la cancha de Huracán

El Xeneize trasladará su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó debido al mal estado del césped de La Bombonera. La mudanza también podría extenderse a los partidos ante Vélez y Deportivo Recoleta.

Hoy 15:14

Boca confirmó que recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, debido a que el campo de juego de La Bombonera todavía no logró recuperarse completamente.

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El encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2026 se disputará el próximo miércoles, desde las 19, en la cancha de Huracán.

La dirigencia xeneize tomó la decisión después de evaluar la evolución del césped, que mostró serias irregularidades durante el partido de ida frente a O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los problemas en el campo de juego

El sector más afectado se encuentra junto a los bancos de suplentes. Esa zona recibe menos luz solar y requiere un tratamiento más complejo que el resto del terreno.

Durante el receso por el Mundial, Boca realizó trabajos con maquinaria pesada para mejorar el suelo antes de avanzar con una nueva siembra. Sin embargo, las tareas demandaron más tiempo del previsto y el partido internacional ante O’Higgins tampoco favoreció la recuperación.

Ante este escenario, el club comenzó a analizar diferentes estadios. Aunque aparecieron como posibilidades las canchas de Racing, Vélez y Lanús, finalmente se llegó a un acuerdo con Huracán para utilizar el Tomás Adolfo Ducó.

La mudanza podría extenderse

Por el momento, el cambio de estadio está confirmado únicamente para el partido ante Estudiantes.

Sin embargo, si el campo de La Bombonera no presenta una mejoría suficiente, Boca también podría recibir en Parque Patricios a Vélez, el 8 de agosto, y a Deportivo Recoleta, el 11, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En caso de que la medida se extienda, el Xeneize recién volvería a jugar en su estadio durante el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Clausura.

Los antecedentes de Boca fuera de La Bombonera

La última vez que Boca debió trasladar su localía por una situación similar fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro.

También había utilizado el estadio de Vélez en febrero de 2022 para recibir a Rosario Central.

Sin contar los encuentros disputados en condición de neutral, la última vez que Boca hizo de local en el Tomás Adolfo Ducó fue el 16 de diciembre de 1984, cuando derrotó por 2-0 a Rosario Central, con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.