Ricardo Montaner entre los nominados a Mejor Canción Pop en los Premios Juventud

Ricardo Montaner ha sido nominado a Mejor Canción Pop en los Premios Juventud 2026 con su tema 'Si tuviera que elegir', compitiendo junto a Camilo y Evaluna.
El reconocido cantautor Ricardo Montaner ha sido seleccionado entre los ternados a Mejor Canción Pop por su emotivo tema 'Si tuviera que elegir', que comparte nominación con artistas como Camilo y Evaluna, en el marco de los Premios Juventud 2026.
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La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, donde se reunirán algunas de las figuras más reconocidas de la música latina.
La nominación de 'Si tuviera que elegir' reconoce el impacto de esta canción, coescrita por Montaner y el compositor venezolano Yasmil Marrufo, que ha logrado conectar con miles de personas a través de su mensaje sobre el amor, la familia y las decisiones que marcan la vida.
La interpretación conjunta de los tres artistas ha sido elogiada por su sensibilidad y autenticidad, consolidando el sencillo como una de las propuestas pop más sobresalientes del último año.
Montaner ha manifestado que esta nominación representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria artística y su permanencia en la música en español, destacando también la participación de su hija y yerno, que ha trascendido lo musical para convertirse en un emotivo testimonio de unión familiar.
Con esta distinción, 'Si Tuviera Que Elegir' se posiciona como un fuerte competidor por uno de los galardones más prestigiosos de la música latina, añadiendo un nuevo capítulo a la extraordinaria carrera de Ricardo Montaner y su colaboración con Camilo y Evaluna.
Este anuncio se produce a pocos días del inicio de la segunda fase de 'El Último Regreso World Tour', que promete llevar a Montaner a nuevas ciudades, consolidando así su recorrido internacional.