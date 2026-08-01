Ataque ruso con misiles balísticos sobre Kiev dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos

La capital ucraniana volvió a ser blanco de una ofensiva durante la madrugada de este sábado. El bombardeo provocó incendios, daños en edificios residenciales y obligó a activar las alertas aéreas mientras continúan las tareas de rescate.

Hoy 11:23

Kiev sufrió durante la madrugada de este sábado un ataque ruso con misiles balísticos que dejó al menos nueve muertos y 27 heridos, según confirmaron las autoridades de la capital ucraniana. El bombardeo provocó explosiones en distintos sectores de la ciudad y obligó a activar los protocolos de emergencia para la población civil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre el ataque a través de un mensaje difundido en Telegram. "Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió el funcionario mientras se desarrollaba la ofensiva.

En las primeras horas posteriores al ataque, Klitschko había señalado que "según información preliminar, tres personas murieron en la capital". Sin embargo, con el avance de las tareas de asistencia y relevamiento, el balance oficial fue actualizado a nueve fallecidos y 27 heridos.

La administración militar de Kiev también informó sobre los daños provocados por los impactos. De acuerdo con el organismo, "se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski" como consecuencia del bombardeo.