Facundo Colidio es pretendido por Vasco da Gama: cuánto pide River por su pase

El club brasileño analiza avanzar por el delantero, mientras que el Millonario no se opondría a una transferencia.

Hoy 10:40

Facundo Colidio podría convertirse en una de las próximas salidas de River durante este mercado de pases. El delantero despertó el interés de Vasco da Gama, que busca reforzar su ataque para afrontar la segunda mitad de la temporada.

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En Núñez no descartan negociar al futbolista. La intención del club sería evitar una acumulación de delanteros dentro del plantel profesional y, al mismo tiempo, reducir parte de la masa salarial.

Desde Brasil señalan que Vasco da Gama estaría dispuesto a ofrecer alrededor de cuatro millones de dólares por el 50% del pase. River, en cambio, pretendería aproximadamente nueve millones por el 90% de la ficha.

Por el momento, las diferencias económicas son considerables y todavía no existe un acuerdo entre las instituciones.

Su lugar en el equipo de Coudet

Colidio comenzó el segundo semestre como titular en los partidos ante Aldosivi y Barracas Central, aunque no consiguió destacarse.

En la derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, comenzó como suplente e ingresó por Ángel Correa cuando restaban 19 minutos para el cierre del encuentro.

El delantero había terminado el semestre anterior como uno de los jugadores cuestionados por los hinchas. Sin embargo, recibió el respaldo público de Eduardo Coudet después de la goleada ante Belgrano.

“A todos nos han puteado en River, entonces acá no hay misterios ni secretos. La única realidad es trabajar y querer dar vuelta la situación. Estoy seguro de que es un jugador que puede andar muy bien y que la gente lo va a aplaudir”, había expresado el entrenador.

Los números de Colidio en 2026

Durante la temporada, el atacante disputó 23 partidos oficiales, convirtió cinco goles y entregó tres asistencias, para un total de 1.511 minutos en cancha.

Sus tantos fueron ante Belgrano, en dos oportunidades —una de ellas en la final del Torneo Apertura—, Racing, Aldosivi y Rosario Central.

Mientras Vasco da Gama analiza mejorar su propuesta, River ya fijó las condiciones para negociar a Colidio y espera una oferta que se acerque a sus pretensiones.