El duro comunicado de la UEFA contra Infantino: “El acuerdo turbio y opaco fue todo menos transparente”

El organismo europeo celebró que la FIFA retirara el proyecto para permitir inversiones privadas en sus competiciones y sostuvo que la actual conducción perdió la confianza de buena parte del fútbol mundial.

Hoy 10:49

La tensión entre la UEFA y la FIFA alcanzó un nuevo nivel después de que el organismo europeo difundiera un durísimo comunicado contra Gianni Infantino, impulsor del proyecto que pretendía abrir a inversores privados una parte del negocio comercial de las competencias internacionales.

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Aunque celebró la decisión de retirar la iniciativa FIFA Forward Enterprise, la entidad presidida por Aleksander Ceferin reclamó que se identifique a las personas responsables de elaborar el plan y que rindan cuentas.

“El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente”, expresó la UEFA al referirse directamente al presidente de la FIFA.

La UEFA asegura que Infantino perdió su confianza

El comunicado adquiere una relevancia especial ante las elecciones previstas en la FIFA para marzo de 2027, en las que Infantino buscaría prolongar su mandato.

“La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”, señaló la confederación europea.

La entidad consideró que el retiro del proyecto representa “una victoria para todo el fútbol”, pero advirtió que el asunto no debe darse por terminado. Por ese motivo, anticipó que trabajará con sus federaciones y otras confederaciones para analizar cómo pudo impulsarse la iniciativa.

La UEFA también cuestionó que la FIFA no utilice una parte de sus reservas, que superarían los 5.000 millones de dólares, para financiar el desarrollo del fútbol sin necesidad de vender participaciones de sus activos comerciales.

El comunicado completo de la UEFA

La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones —incluido el Mundial— a manos privadas.

La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol.

La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta.

No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas.

Es acertado que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder. Esa revisión debe ser exhaustiva y profunda. No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol.

Cuando Gianni Infantino solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016, afirmó: «Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA», antes de decir a las partes interesadas allí reunidas: «El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más».

En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente.

Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol.

La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa «FIFA Forward» ya existente.

Debemos empezar a utilizar parte de ese dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso inicial que necesitan las bases y el fútbol en general en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo.

Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar.

Qué respondió la FIFA al retirar el proyecto

La FIFA confirmó que la iniciativa no avanzará después de reconocer que provocó divisiones dentro del fútbol internacional.

El proyecto buscaba crear una nueva sociedad comercial que concentrara derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas, licencias y otros negocios vinculados con sus principales torneos, incluido el Mundial.

El comunicado de la FIFA

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.

Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar.

Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar.

En consecuencia, esta propuesta no avanzará.

De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo.