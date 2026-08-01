¿Otro campeón del mundo a River? El Millonario no se baja de la pelea por Thiago Almada

El club de Núñez mantiene las negociaciones con Atlético de Madrid y ya tiene acordado el contrato del futbolista. La falta de respuesta positiva a Flamengo reactivó las expectativas en Núñez.

Hoy 09:48

River no se baja de la pelea por Thiago Almada y continúa negociando para intentar concretar uno de los grandes objetivos de su mercado de pases.

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Las conversaciones comenzaron antes del Mundial 2026. En primera instancia, la dirigencia consultó al entorno del futbolista para conocer su predisposición a regresar al fútbol argentino y luego avanzó con Atlético de Madrid, dueño de su pase.

El Millonario logró alcanzar un acuerdo tanto con el jugador como con el club español. Sin embargo, desde el comienzo sabía que la aparición de una propuesta económica superior podía modificar el escenario.

El rechazo a Flamengo reavivó la expectativa

En los últimos días, Flamengo apareció con fuerza y generó preocupación en Núñez por su capacidad económica. La posibilidad de competir con el conjunto brasileño parecía complicada.

Sin embargo, una vez finalizado el Mundial, Almada no aceptó la propuesta del club carioca al no sentirse convencido por el proyecto. Esa decisión volvió a darle chances concretas a River.

Actualmente, la oferta del Millonario aparece como la alternativa más firme que tiene sobre la mesa el futbolista surgido en Vélez.

Cuánto ofreció River por Thiago Almada

River tendría acordadas las condiciones contractuales con Almada, por lo que ese aspecto no representaría un obstáculo.

La propuesta realizada a Atlético de Madrid sería de 20 millones de dólares por el 50% del pase. El club español se habría mostrado conforme con el monto ofrecido.

Aunque todavía no existe una definición, las negociaciones podrían ingresar en una etapa decisiva durante la próxima semana.

Qué podría complicar la operación

El principal riesgo para River es la aparición de un club europeo dispuesto a realizar una inversión importante.

El mercado de pases en Europa permanece abierto y varios equipos todavía están terminando de conformar sus planteles. Una oferta desde una liga del Viejo Continente podría modificar nuevamente la decisión del jugador y del Atlético de Madrid.

Por ahora, River continúa negociando y se ilusiona con concretar el regreso al fútbol argentino de Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.