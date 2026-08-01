Accidente fatal en la autopista Santa Fe-Rosario deja dos fallecidos

Un violento accidente en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Monje, resultó en la muerte de dos personas y causó restricciones en el tránsito.

Hoy 04:31

Un trágico accidente tuvo lugar este viernes por la tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, donde dos personas perdieron la vida tras un violento choque entre un automóvil y un camión.

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El siniestro ocurrió en el kilómetro 64 en dirección a Rosario, y las causas del accidente están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Los servicios de emergencia, incluidos los Bomberos Voluntarios de Barrancas, se movilizaron rápidamente al lugar y confirmaron el fallecimiento de las dos personas que viajaban en el automóvil.

Además de los bomberos, efectivos policiales y personal de asistencia estuvieron presentes para asegurar la zona y realizar las primeras pericias sobre el siniestro.

Como resultado del operativo de rescate y remoción de los vehículos involucrados, la circulación en la autopista se encuentra parcialmente restringida, generando importantes demoras para los conductores que se dirigen hacia Rosario.

Las autoridades de emergencia instan a los conductores a circular con precaución, seguir las indicaciones del personal en el lugar y anticipar demoras prolongadas hasta que se complete el despeje de la calzada.

Se ha emitido un aviso para los viajeros en la AP 01 KM 79, indicando un corte total y desvío hacia RN 11 debido a este siniestro vial.