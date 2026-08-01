Milei en campaña: su obsesión histórica y la adversaria ideal

Los 15 minutos de la última cadena nacional dejaron entrever el modo en que el Presidente imagina el camino hasta 2027 y, principalmente, con qué fuerza preferiría confrontar: el kirchnerismo.

Hoy 05:10

Por Francisco Olivera, en diario La Nación

Javier Milei acaba de iniciar su campaña por la reelección a la manera de Milei: con un anuncio técnico, el proyecto para reformar el Banco Central, su gran obsesión desde que se metió en política. Esos 15 minutos de cadena nacional dejaron entrever el modo en que el Presidente imagina el camino hasta 2027 y, principalmente, con qué fuerza preferiría confrontar: el kirchnerismo.

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No le sobra nada y lo sabe. La actividad económica no muestra todavía la expansión que quisiera en todos los sectores, la confianza en su gobierno sigue por debajo del 40% e incluso ha mostrado una caída el último mes y tampoco logra que el riesgo país perfore el piso de 400 puntos básicos. Eligió entonces el único tópico que nadie podrá discutirle, la caída en la inflación, y hacia allí apuntó el mensaje: enviará al Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica de la entidad y, así, desandar 20 años de política monetaria kirchnerista. Su discurso, que arrancó con una crítica a los “91 años de estafa y voracidad” de parte de la “alta política”, mereció sin embargo una sola mención en el elenco de antecesores en el cargo: “La expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner”, apuntó.

No estaba en una semana celebratoria. Al contrario. Venía de cuestionar a Lula en público en Brasil y de participar en persona de la asunción de Keiko Fujimori en Perú, pero quienes lo conocen y tuvieron la oportunidad de tratarlo lo notaron quejoso y hasta con un dejo de resignación. ¿Con el periodismo? ¿Con resultados que se demoran? ¿Con las encuestas? “Estoy dejando la vida”, lo oyeron decir. “¿Qué quieren, que vuelvan los orcos?”.

Podría haberse contentado con enviar el proyecto al Congreso sin necesidad de darlo a conocer por cadena nacional. En el oficialismo no conocen todavía el texto, pero descuentan que los votos estarán porque, suponen, nadie querrá quedar expuesto dilapidando recursos para financiar al Tesoro. Hay ahí un logro libertario: que la sociedad y la dirigencia política hayan entendido por fin los perjuicios de la emisión monetaria y el mal uso del Banco Central. El gráfico de la serie histórica de la inflación argentina es elocuente y demoledor: el descalabro empieza exactamente después de 1935, después de la creación del ente monetario. Es entendible que el Presidente quiera entonces aferrarse a lo que puede exhibir, la caída en el IPC: no resignará esa bandera ni a cambio de una mejora en la actividad.

Los empresarios han empezado a aceptarlo así. Por eso, y también porque temen al escrache que en su momento sufrieron Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, casi no se quejan en público. Esta semana, durante la comida que Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI, hizo en el Palacio Duhau con empresarios, a varios invitados les llamó la atención que la mayoría centrara la conversación en los sectores que crecen, no en los que vienen perdiendo. Eduardo Elzstain, por ejemplo, habló del gran momento del agro. ¿Y el consumo en los shoppings? Nadie lo abordó. Y cuando Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre, atribuyó el crecimiento de la actividad en billeteras virtuales a la incorporación de usuarios que hasta hace poco estaban fuera del sistema, recibió también alguna mirada risueña que buscaba la complicidad de Jorge Brito, otro de los presentes: ¿acaso ese sector no tiene un nivel de morosidad superior al de los bancos?

Es curioso lo que pasa entre los empresarios. Tienen grandes reparos con Milei, pero casi ninguno ha encontrado hasta ahora una alternativa convincente a su propuesta macroeconómica. Es la foto al día de hoy: todo podría cambiar. “En agosto de 2023 nadie imaginaba a Milei presidente”, ejemplificó alguien que estuvo en el Palacio Duhau.

Lo que está claro es que, pese a lo que diga el Gobierno, la actividad ha quedado golpeada desde las turbulencias de la campaña de 2025, crisis que obligó a subir los encajes y no solo dejó tasas de interés altas, sino una mayor reticencia del sector financiero a otorgar lo que hasta entonces había encabezado la recuperación, financiamiento. La tasa de morosidad en préstamos personales, prendarios y tarjetas en las familias, que tocó un pico en mayo, quedó en una meseta alta y no ha vuelto a mejorar. Funcionarios del Banco Central que estuvieron esta semana reunidos con dueños de bancos mostraron especial atención a este deterioro en la capacidad de pago. El temor es que se pueda entrar en un círculo vicioso: cuando sube la morosidad y los bancos se cuidan de prestar, a los ahorristas no les queda otra opción que consumir menos.

Ya el año pasado, antes de las elecciones legislativas que el Gobierno perdió ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, había habido también alguna pretensión de relajamiento monetario que el Presidente desoyó

¿Cómo salir de la trampa? Hay una sola respuesta valedera en el oficialismo: la de Javier Milei. Ya el año pasado, antes de las elecciones legislativas que el Gobierno perdió ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, había habido también alguna pretensión de relajamiento monetario que el Presidente desoyó. Igual que ahora. El argumento vuelve a ser político: ¿no vale la pena un paso atrás en la ortodoxia, darle aire al consumo a costa de mayor inflación, para evitar en 2027 una derrota que ponga en riesgo todo y obligue a la sociedad a volver atrás? ¿Bajar encajes, por ejemplo?

Cualquier jefe de Estado tradicional se lo estaría planteando: por ahora, Milei resiste. Esta semana, durante la licitación de deuda, el Gobierno absorbió unos $3,76 billones y limitó por lo tanto el dinero disponible en los bancos. La tasa de caución, instrumento que usa activos como garantía, subió entonces de 18 a 41%. ¿Tanto apego tiene el Presidente a lo que mandan los libros, aun sabiendo que el resultado que espera tal vez lleve tiempo y que, parafraseando al divulgador que detesta, el largo plazo encuentre a todos muertos?

Un anuncio rimbombante tiene en el mercado un impacto más inmediato que la negociación parlamentaria

Es acaso el único pragmatismo que no se permite. Y que explica en parte su elección por la cadena de anteayer: un anuncio rimbombante tiene en el mercado un impacto más inmediato que la negociación parlamentaria, y eso podría contribuir a bajar el riesgo país. El objetivo es ese: que el Tesoro se endeude a tasas razonables para pagar deuda y esa normalización atenúe el ajuste en año electoral. El camino más largo.

Mientras tanto, Milei se aferra al IPC. Como si sintiera que su verdadero desafío es la inflación, único mandato con que llegó a la Casa Rosada. ¿Alcanza con eso? Nadie lo sabe. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa: no pasa nada, podemos trabajar en el sector privado”, le contestó a Luis Majul en abril de este año. En su equipo de campaña son todavía prudentes al respecto. Admiten que el Gobierno está por debajo del umbral requerido para un triunfo en primera vuelta, pero esperan un escenario algo más favorable y, principalmente, tener enfrente al adversario más grotesco posible. Por eso celebran la dispersión del peronismo y, desde ya, la permanencia de Cristina Kirchner en el frente opositor. ¿Ella fue a la ONU porque realmente pretende competir? Razón más que suficiente para darle un lugar privilegiado en la cadena.