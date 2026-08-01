Rotterdam Rocks: un edificio innovador transformará la ciudad europea

El proyecto Rotterdam Rocks, compuesto por siete rocas gigantes cubiertas de vegetación, transformará una de las áreas más emblemáticas de Rotterdam en un referente de sostenibilidad arquitectónica.

Hoy 05:24

El innovador proyecto Rotterdam Rocks ha sido seleccionado como el ganador de un concurso internacional, diseñado para establecer un nuevo estándar en la arquitectura sostenible. Este ambicioso edificio, que se asemeja a una montaña formada por rocas gigantes apiladas, se convertirá en un hito cultural en la ciudad de Rotterdam.

Desarrollado por el estudio neerlandés MVRDV, la futura Shift Embassy estará situada junto al río Mosa, conocido como Maas. La propuesta busca integrar la arquitectura con la naturaleza y las actividades públicas, ofreciendo una experiencia única para los visitantes y residentes.

El edificio estará compuesto por siete formaciones rocosas que no solo serán elementos visuales, sino que también contarán con espacios interiores conectados por recorridos, terrazas y escaleras. Se estima que la superficie total del proyecto será de entre 25.000 y 30.000 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 240 millones de euros.

Una de las características más destacadas de Rotterdam Rocks será su diseño accesible, que ofrecerá múltiples rutas para que el público explore el interior. Una de ellas estará dedicada a exposiciones culturales, mientras que otra se enfocará en servicios de alojamiento y gastronomía, permitiendo una experiencia integral.

Además, el edificio albergará un hotel de 200 habitaciones, un restaurante, espacios para eventos y una experiencia inmersiva llamada The Elysium, orientada a la educación sobre sostenibilidad a través del arte y la interacción.

La fachada del proyecto no solo será estética, sino que también funcionará como un hábitat vivo, con cavidades y espacios para plantas y animales. Esto permitirá que la naturaleza se integre de manera fluida con el entorno urbano, extendiendo el parque de mareas adyacente al río.

Winy Maas, cofundador de MVRDV, destacó que la idea detrás del diseño es crear un espacio que no solo beneficie a los humanos, sino que también integre elementos naturales, haciendo de Rotterdam Rocks un modelo de ciudad sostenible.