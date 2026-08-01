Julio cerró con resultados dispares para los activos argentinos

El cierre de julio estuvo marcado por un escenario internacional cambiante, condicionado por la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, la presentación de balances de las principales compañías tecnológicas y una desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

Hoy 05:16

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

En ese contexto, los bonos soberanos argentinos finalizaron la semana con ganancias, aunque el resultado del mes fue dispar. El S&P Merval extendió la recuperación, el tipo de cambio oficial moderó la presión observada la semana anterior y el Banco Central completó uno de los meses de mayores compras de divisas desde el inicio de su programa de adquisiciones en 2026.

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La volatilidad internacional se moderó hacia el cierre de la semana

El escenario externo atravesó jornadas de marcada volatilidad, aunque hacia el cierre de la semana las tensiones comenzaron a moderarse. Los inversores siguieron de cerca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, la presentación de balances de las principales empresas tecnológicas y la evolución del conflicto en Oriente Medio, cuya desescalada contribuyó a reducir parte de las preocupaciones que habían predominado durante los días previos.

En ese contexto, las principales bolsas estadounidenses finalizaron la semana con avances moderados. El Nasdaq encabezó las ganancias con una suba del 1,6%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones avanzaron un 1% cada uno.

El mercado energético también mostró un comportamiento distinto al de la semana anterior. Luego del fuerte incremento registrado en los precios del crudo, el petróleo corrigió gran parte de esa suba. El Brent retrocedió un 6,9% y finalizó en US$90,1 por barril, mientras que el WTI cayó un 5,4% hasta los US$84,5 por barril.

La evolución de estos factores volvió a marcar el comportamiento de los mercados financieros durante la semana, en un contexto donde las decisiones de política monetaria, los resultados corporativos y los acontecimientos geopolíticos concentraron la atención de los inversores.

Los Globales recuperaron terreno en la semana, pero julio cerró con resultados dispares

En el mercado local, la deuda soberana denominada en dólares logró cerrar la semana con saldo positivo. Los bonos Globales registraron subas de entre el 0,3% y el 0,5%, mientras que el ETF EMB, utilizado como referencia para la deuda de mercados emergentes, finalizó el período prácticamente sin variaciones.

La recuperación semanal, sin embargo, no alcanzó para revertir el desempeño acumulado durante julio. Los bonos de menor plazo concluyeron el mes con subas de hasta el 0,5%, mientras que los títulos de vencimientos más largos registraron caídas de hasta el 1,9%.

El comportamiento dispar de la curva estuvo condicionado por el contexto internacional observado durante el mes. Si bien la mejora registrada en la última semana permitió recuperar parte del terreno perdido, los bonos de mayor duración finalizaron julio con el desempeño más débil dentro de la curva soberana.

El dólar oficial moderó la presión observada la semana anterior

El mercado cambiario mostró un comportamiento diferente al registrado en los días previos. El tipo de cambio oficial spot retrocedió un 0,8% durante la semana y finalizó en $1.485, devolviendo parte de la suba acumulada en el período anterior.

La evolución del dólar coincidió con intervenciones oficiales en el mercado secundario de instrumentos dólar linked y en el mercado de futuros de dólar. A ello se sumó la participación del Tesoro, que vendió divisas directamente en el mercado cambiario y ofreció cobertura durante la licitación realizada en la semana.

Como resultado, el tipo de cambio oficial cerró julio con un incremento acumulado de apenas el 0,2%, luego de haber llegado a ubicarse cerca del umbral de los $1.500 durante el transcurso del mes.

El Banco Central registró el tercer mejor mes de compras de divisas de 2026

En paralelo con la evolución del mercado cambiario, el Banco Central mantuvo un importante ritmo de compras en el mercado de cambios.

Durante julio, la autoridad monetaria adquirió un total de US$2.163 millones, convirtiéndose en el tercer mejor mes desde el inicio del programa de compras implementado a comienzos de 2026.

El promedio diario de adquisiciones alcanzó los US$103 millones. Ese ritmo quedó por debajo del registrado en abril, cuando el promedio diario fue de US$138 millones, y también del observado en mayo, que había alcanzado los US$137 millones por jornada. Con ese resultado, julio se consolidó como el tercer mejor mes en términos de compras de divisas desde el comienzo del programa.

El Merval extendió la recuperación y cerró julio con ganancias

La renta variable argentina también finalizó el mes con un desempeño positivo. El índice S&P Merval avanzó un 1,7% durante la semana y cerró en torno a los US$2.089.

Con ese resultado, el principal índice accionario del mercado local acumuló una suba del 3,3% en julio.

El mercado quedó ahora a la espera del inicio de la temporada de balances de las empresas locales, que comenzará de lleno durante la próxima semana.

Nuevos proyectos de inversión fueron aprobados bajo el RIGI

La semana también dejó novedades vinculadas a la inversión productiva. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó la aprobación de dos nuevos proyectos en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de ellos corresponde al proyecto Pampa Fértil, impulsado por Pampa Energía, que contempla una inversión estimada en US$2.700 millones destinada a la construcción de una planta de fertilizantes.

Asimismo, anunció la aprobación del proyecto de ampliación de Compañía MEGA, con una inversión prevista de US$360 millones para ampliar la capacidad de producción de líquidos de gas natural.

Las aprobaciones representan nuevas iniciativas vinculadas al desarrollo de infraestructura energética e industrial en el marco del régimen de promoción de inversiones.

Julio dejó resultados dispares para los mercados

El cierre del mes mostró un comportamiento diferente según el tipo de activo analizado. Mientras la deuda soberana en dólares finalizó julio con un balance mixto, combinando subas en los bonos de menor plazo y caídas en los tramos más largos de la curva, la renta variable logró sostener una evolución positiva.

El S&P Merval acumuló una suba del 3,3%, mientras que el tipo de cambio oficial concluyó julio con un incremento de apenas 0,2%, luego de moderar la presión observada durante la semana anterior.

Al mismo tiempo, el Banco Central completó julio con compras por US$2.163 millones, consolidando el tercer mejor desempeño desde el inicio de su programa de adquisiciones de divisas implementado a comienzos de 2026.

En el plano internacional, la decisión de tasas de la Reserva Federal, la presentación de balances de las principales compañías tecnológicas y la evolución del conflicto en Oriente Medio continuaron marcando el comportamiento de los mercados durante el mes. Hacia el cierre de la semana, la moderación de las tensiones permitió un escenario más estable para los mercados internacionales, acompañado por avances en los principales índices de Wall Street y una corrección en los precios internacionales del petróleo.

De esta manera, julio concluyó con resultados dispares para los activos argentinos. Mientras los bonos soberanos finalizaron el mes con un comportamiento mixto según el tramo de la curva, el S&P Merval extendió su recuperación, el tipo de cambio oficial moderó la presión observada durante la última semana y el Banco Central registró el tercer mejor mes de compras de divisas desde el inicio de su programa de adquisiciones. Todo ello en un escenario internacional marcado por la política monetaria de la Reserva Federal, la temporada de balances de las principales compañías tecnológicas y la evolución de las tensiones en Oriente Medio.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.