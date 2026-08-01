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El CCB y otra atractiva propuesta para los niños: se viene el taller “Exploradores del color”

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 4 y el jueves 6 de agosto el taller "Exploradores del Color", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30, en forma gratuita.

Hoy 06:15

En este encuentro los niños explorarán el color, la creatividad y la imaginación, a través de diferentes propuestas artísticas inspiradas en arcoíris, planetas y estrellas fugaces.

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En una segunda etapa del taller, experimentarán con diversas técnicas de pintura, estampado y collage utilizando materiales sencillos y mucho color.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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